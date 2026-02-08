Haberler

Muğla'da Hastane Odasında Fare Görüldü

Güncelleme:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta odalarında fare görüldüğü iddiası, vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. 15 gündür hastanede yatan bir hasta, yetkililere durumu bildirmelerine rağmen bir önlem alınmadığını söyledi.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan vatandaşlar odalarda fare görüldüğünü öne sürdü.

Sık sık hijyen konusunda eleştiriler yöneltilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu kez de fare iddiasıyla gündemde.

Hastanede 15 gündür yattığını belirten bir vatandaş, fare gördüklerini söyleyerek yetkililere bildirdiklerini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etti.

Vatandaş, "15 gündür hastanede yatıyoruz. Fare gördük. Yetkililer ilgileneceklerini söyledi ama ilgilenen yok. Hastane girişine fare kapanları konulmuş" dedi.

Hastane daha öncede tahta kurusu ve yemeklerde kurt çıktığı yönündeki şikayetlerle gündemdeydi.

Kaynak: ANKA / Yerel
