Muğla haberi... Fethiye'de Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu Yerel Haberler Muğla haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında kadın cesedi bulundu. ESMA TURAN Muğla'nın Fethiye ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Fethiye'ye bağlı Esenköy Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında bir ceset olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkartılan cesedin, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi muhtarı Sadettin İlden'in annesi 78 yaşındaki Fettahna İlden'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaynak: ANKA / Yerel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Fethiye Muğla Yerel Haberler

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