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Muğla haberi: Depremin hissedildiği Bodrum'da hayat normal olarak devam ediyor

Yerel Haberler

Muğla haberi: Depremin hissedildiği Bodrum'da hayat normal olarak devam ediyor

Muğla yerel haberi | Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde art arda meydana gelen depremler Aydın, Muğla ve İzmir'de hissedildi.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde art arda meydana gelen depremler Aydın, Muğla ve İzmir'de hissedildi. Depremin hissedildiği merkezlerden biri olan Bodrum'da hayat normal akışında devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra esnaf gündelik hayatına devam ediyor.

Kuşadası Körfezi'nde saat 12: 56'da 4.7'lik bir deprem yaşandı. Ardından saat 13: 10'da ise 5.1 şiddetinde ikinci bir deprem yaşandı. 15 dakika arayla yaşanan iki ayrı deprem Aydın'ın yanı sıra Muğla ve İzmir'de de hissedilirken Aydın ve çevre illerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Depremin hissedildiği bölgelerden biri olan Bodrum'da da hayatın normal akışı devam etti. - MUĞLA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Körfezi Bodrum İzmir Muğla Yerel Haberler

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