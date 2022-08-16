Muğla haber | Müzikli Fethiye Akşamları Göcek ve Ölüdeniz'de Devam Edecek
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Muğla habere göre Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları', Göcek Meydanı, Ölüdeniz Sahili ve Hisarönü’nde devam ediyor.
Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları', Göcek Meydanı, Ölüdeniz Sahili ve Hisarönü'nde devam ediyor.
'Müzikli Fethiye Akşamları' kapsamında bu akşam (16 Ağustos salı günü) Göcek Meydanı'nda sanatçılar Aysun Karasaçlı, Adem Kazan, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu sahne alacak.
Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu, 17 Ağustos çarşamba günü de Ölüdeniz'de konser verecek.
18 Ağustos Perşembe Günü ise Belediye Kent Orkestrası, Hisarönü çarşıda, müzikseverler ile buluşacak.
ANKA / Yerel