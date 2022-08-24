Muğla haber | Milas'ta sağanak yağış

Milas'ta sağanak yağış

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Milas bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Milas için bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken; gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması isteniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Gün ortasında başlayan ve kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, kırsalda da hayatı olumsuz etkilendi.