Muğla'da Yaz Aylarında 385 Orman Yangını Çıktı

Huzur ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'na başkanlık eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yaz ayında 385 orman yangınının çıktığını belirtirken, yangınlarda toplamda 148 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Temmuz ve Ağustos aylarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonların sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 2024 yılında Muğla genelinde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Vali Akbıyık, kaçakçılıkla mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, terörle mücadeleden siber suçlara kadar geniş bir yelpazede yapılan çalışmaların detayları açıklandı.

Vali Akbıyık, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 629 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 588 kişinin yakalandığını, 14 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Uyuşturucu ile mücadelede 727 operasyon gerçekleştirilirken, operasyonlar sonucunda 792 kişi gözaltına alınırken, 72 kişi tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 26 operasyonda 25 kişi yakalandı ve 4 kişi tutuklandı.

Asayiş olaylarında kişilere karşı 4 bin 834 suç işlendiğini, mal varlığına karşı ise bin 927 suç işlendiğini açıklandı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede, 648 operasyon yapılırken, bu operasyonlar sonucunda 4 bin 932 göçmen yakalandı, 346 organizatör gözaltına alındı ve bunlardan 268'i tutuklandı.

Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına da değinen Vali Akbıyık, 2024 yılında 248'i orman, 137'si ziraat yangını olmak üzere toplam 385 yangın çıktığını söyledi. Bu yangınlar sonucunda bin 148 hektar ormanlık alan ve 252 hektar tarım alanı zarar gördü. Yangınlarla etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayan Vali Akbıyık, yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızlı bir planlama sürecine girildiğini açıkladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, toplantı sonunda yaptığı konuşmada Muğla'nın huzur ve güven ortamının devamı için terör, uyuşturucu, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelede büyük bir kararlılık sergilendiğini ifade etti. 'Türkiye'nin huzuru, Muğla'nın huzuru' diyerek, bu yönde yapılan çalışmaların başarıyla sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA