Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe toprağa verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe'de ağaç kesimi sırasında üzerine çam devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe, memleketi Dağpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve yakınları katıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe, memleketi Dağpınar Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Serkan Boztepe'nin üzerine ağaç kesimi sırasında çam ağacı devrildi. Boztepe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Boztepe için bugün doğup büyüdüğü köyde cenaze töreni düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Boztepe'nin cenazesi, Köy Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Boztepe, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, sevenleri ve ailesi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor
7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da geçim derdi insanları bu noktaya getirdi! Böbreklerini satıyorlar

Geçim derdinden böbreklerini satıyorlar
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
Netanyahu'nun İran'daki ikizinden olay espri: Maaş ödemiyorlardı, ben de ayrıldım

Netanyahu'nun ikizi öyle bir ülkede ortaya çıktı ki! Esprisi bomba
Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı

Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha