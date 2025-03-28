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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik köpeği 'Uçak'ın yardımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. N.A. isimli şahıs uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik arama köpeği "Uçak"ın desteğiyle yapılan operasyonda 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Turgutreis Mahallesinde ikamet eden N.A.isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahsın iki ikametinde ve işyerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği "Uçak" ile birlikte arama yapıldı. Aramada 3 bin 500 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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