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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı, 3 kilo 551 gram esrar ve 113 kök kenevir ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde bazı şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 551 gram esrar maddesi, 113 kök kenevir, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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