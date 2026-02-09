Haberler

Muğla'da Genç Kadın Teknede Ölü Bulundu: 2 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte teknede geçirdiği gecenin ardından Bahar Taş (35) ölü bulundu. Olayla ilgili tekne sahipleri gözaltına alındı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili teknede bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın'da yaşadığı öğrenilen Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Milas'a geldi. İddiaya göre grup, burada bir tekne kiralayarak geceyi teknede geçirdi. Sabah saatlerinde Taş'ı hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Taş'ın ön otopsisinde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı, ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.






