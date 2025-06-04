Muğla'da 'Sürdürülebilirliğe Merhaba De' Projesi Sergisi Açıldı

Muğla'da 'Sürdürülebilirliğe Merhaba De' Projesi Sergisi Açıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Sürdürülebilirliğe Merhaba De' sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılan sergide, Menteşe Dokuzçam İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı eserleri sergilendi. Proje, çocukların çevresel farkındalıklarını artırmayı ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliğinde yürütülen 'Sürdürülebilirliğe Merhaba De' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen sergi, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Proje kapsamında Menteşe Dokuzçam İlkokulu öğrencileriyle birlikte çeşitli atölye ve bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklerin sonucunda ortaya çıkan ürünler, düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, Uşak Üniversitesinden Öğr. Gör. Gökhan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, şube müdürleri, Dokuzçam İlkokulu Müdürü Abdullah Özsoy, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje çerçevesinde Uşak Üniversitesi, çocukların hayal ettikleri doğa dostu oyuncakların çizimlerinden yola çıkarak bu oyuncakları gerçek hale getirdi. Ayrıca MSKÜ akademisyenleri tarafından iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu ile geri dönüşüm temalı atölye çalışmaları ve origami etkinlikleri düzenlendi. Aile Yılı kapsamında çocukların edindikleri bilgileri aileleriyle birlikte yeniden yorumlamaları teşvik edilirken, MSKÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Topluluğu ve Origami Topluluğu da organizasyona gönüllü destek verdi.

Sergide, öğrencilerin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı hayal gücünü yansıttıkları tasarım çalışmaları yer alırken, interaktif ve eğitici atölye ürünleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Etkinlik, dezavantajlı gruplardan gelen çocukların eğitim sürecine uyumlarını desteklemek, onları iklim değişikliği, su ve enerji tasarrufu gibi sürdürülebilirlik konularıyla tanıştırmak ve üniversite öğrencilerinin topluma hizmet bilinciyle sürece katkı sunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. 'Sürdürülebilirliğe Merhaba De' projesi, üniversite-toplum iş birliğini güçlendirmesi, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmesi ve çocuklarda çevresel farkındalık oluşturması açısından büyük takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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