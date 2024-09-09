Muğla'da Salih Zeki Gür İlkokulu'nda Yeni Eğitim Öğretim Yılı Coşkusu

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Program, Salih Zeki Gür İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdimi ile başladı. Ardından törene katılan yetkililer konuşmalar yaptı. Törende konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim yılına "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yepyeni bir eğitim anlayışı ile başladıklarını vurguladı. Çay, "Bu model ile öğrencilerimizin hem akademik başarılarını artırmayı hem de ahlaki, erdemli, eleştirel düşünebilen ve medeniyet kurucusu nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 850 resmi ve özel eğitim kurumunda, 15 bin 515 öğretmen ve 168 bin 62 öğrenciyle ders başı yapmaya hazırız" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuşmasında dijitalleşmenin ve teknolojinin eğitimdeki önemine dikkat çekti. Vali Akbıyık, "Bilgisayar ve internet çağındayız. Büyük bir hızla yapay zeka ve robot teknolojilerinin hakim olacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu yeni dünyada başarılı olmanın anahtarı disiplin, azim ve çalışmaktır" dedi. Ayrıca, Muğla'daki eğitim yatırımları hakkında bilgi veren Akbıyık, son iki yılda 436 milyon TL'lik bir bütçeyle 14 yeni okul yapıldığını ve eğitimin kalitesini artırmak adına çaba gösterdiklerini belirtti.

Vali Akbıyık, Muğla'daki eğitim yatırımlarını detaylandırarak, son iki yılda 16 yeni okulun hizmete girdiğini, 202 sınıflı modern ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulduğunu söyledi. Ek olarak, 1 spor salonu, 200 kişilik yemekhane ve 100 öğrencilik pansiyonun eğitime kazandırıldığını, depreme dayanıklılık kapsamında da 50 okul ve 110 binanın güçlendirilip yenilendiğini ifade etti.

Törende konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi. Program sonunda protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Muğla'da eğitim camiası, yenilikçi projeler ve eğitim yatırımlarıyla geleceğe sağlam adımlarla ilerlerken, öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim yılının heyecanını birlikte yaşadı.

İlk ders zilinin çalmasıyla başlayan açılış programına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA