Muğla'da Sahte Sosyal Medya Hesaplarına İkinci Dalga Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Muğla'da 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sahte sosyal medya hesabına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 8 kişi adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'da "Sakaraltı Sakarüstü" adlı sahte sosyal medya hesabına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, söz konusu sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve çeşitli kamu görevlilerine yönelik sistematik şekilde hakaret, tehdit, şantaj ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kürşat Keskin ve Cemal Demirtaş tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve ev hapsi kararı verilmişti.

Bu çerçevede 23 Şubat akşam saatlerinde düzenlenen ikinci operasyonda, Muğla'da bir siyasi partinin eski il başkanı O.A., milletvekili danışmanı olduğu söylenen M.G. ile H.T., U.K., M.T. ve H.B. ile daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.C.S. yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Mertcan Güngör. Serdar Cemal Süzeroğlu. ve Habib Demir. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.T., M.T., S.K., U.K. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
