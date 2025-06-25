Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Uyarısı

Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yaz aylarında artan sıcaklıklar orman yangınları riskini artırırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, yangın tehlikesine karşı bilgilendirme broşürleri dağıtarak, araç içinden atılan çöplerin tehlikesine dikkat çekti.

Muğla genelinde yaz aylarında etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ve düşen nem oranı, orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturuyor. Artan yangın tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda yetkililerden uyarılar geldi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde sürücülere ve yolculara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıttı. Dağıtılan broşürlerde, vatandaşların özellikle seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken kurallar vurgulandı.

Yetkililer, cam, pet şişe ve sigara izmariti gibi yangına sebep olabilecek maddelerin araç dışına atılmaması gerektiğini önemle hatırlattı. Ayrıca ormanlık alanlar, ekili araziler ve kuru otlarla kaplı bölgelerde yangın riski oluşturacak hiçbir davranışta bulunulmaması istendi.

Yapılan açıklamada, "Unutmayalım, küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu" denildi.

Öte yandan vatandaşlara önemli bir hatırlatmada da bulunuldu. Araç içerisinden çöp veya sigara izmariti atan kişilerin görülmesi halinde, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Trafik ekiplerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemleri uygulayacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi

Trump'tan dünyayı tedirgin eden şarkı: Bir camiye gittim...
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.