Nüfus Müdürlerine 'Hizmet Kalitesini Yükseltme' eğitimi verildi

Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından, 13 ilçe nüfus müdürüne yönelik hizmet içi eğitim toplantısı düzenlendi.

Muğla Valiliği Özer Türk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Utku Candan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2025 yılının genel değerlendirmesi de ele alındı. Eğitim kapsamında, pasaport, sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartı işlemleri ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin mevcut durumu değerlendirildi. Ayrıca, verilen hizmet kalitesinin artırılması ve personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen bir diğer toplantıda ise evlendirme memurları ve nüfus müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim verildi. Toplantıda, evlendirme yönetmeliği ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Utku Candan tarafından verilen eğitimde, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi amaçlandı. Eğitim kapsamında Evlendirme Yönetmeliği'nin yanı sıra Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, evlendirme memurlarına ilişkin genelge ve talimatlar ile Nüfus Hizmetleri Kanunu ele alındı. - MUĞLA