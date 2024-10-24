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Muğla'da 'Narkotik Polisi: Anne' ve 'KADES' Etkinlikleri Düzenlendi

Muğla'da 'Narkotik Polisi: Anne' ve 'KADES' Etkinlikleri Düzenlendi
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, jandarma koordinesinde gerçekleştirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' ve 'KADES-Kadına El Kalkmaz' etkinliği, öğrenci velilerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Programda, narkotik suçlarla mücadelede farkındalığın artırılması hedeflendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Atatürk Ortaokulu konferans salonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "KADES-Kadına El Kalkmaz" etkinliği, öğrenci velilerinin yoğun katılımıyla düzenlendi.

Seydikemer Atatürk Ortaokulu konferans salonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "KADES - Kadına El Kalkmaz" etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğe, öğrenci velilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, öğretmenler ve veliler bir araya geldi. Katılımcılar, narkotik suçlarla mücadele konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları yakından bilgilendiler.

Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen programda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür edilerek, toplumsal bilinçlenmenin önemi vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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