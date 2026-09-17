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Muğla’da kitap okuma alışkanlığı semineri

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Muğla’da kitap okuma alışkanlığı semineri
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Muğla’da "Aile 10 Yılı" kapsamında, Valilik himayesinde Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Kitabın Kültürümüzdeki Yeri ve Kitap Okuma Alışkanlığı Edinmenin Yolu" konulu seminer gerçekleştirildi.

Muğla'da "Aile 10 Yılı" kapsamında, Valilik himayesinde Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kitabın Kültürümüzdeki Yeri ve Kitap Okuma Alışkanlığı Edinmenin Yolu" konulu seminer gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen seminere Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan, 50 yıllık bilgi ve birikimini katılımcılarla paylaştı. Turan, kitabın ve okuma kültürünün bireysel ve toplumsal gelişimdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Kitapların medeniyetin inşasındaki önemine vurgu yapan Turan, okuma alışkanlığının çocukluk döneminden itibaren aile içerisinde kazandırılması gerektiğini ifade etti. Turan, bireylerin günlük yaşamlarında düzenli okuma disiplini geliştirmelerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin kitapla güçlü bir bağ kurmasının geleceğe yapılabilecek en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Turan, katılımcılara verimli kitap seçimi ve doğru okuma yöntemleri konusunda da tecrübelerini aktardı.

Seminer, katılımcıların kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik bilgi ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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