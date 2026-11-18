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Muğla'da kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanması ve olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, yerel yönetim, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yayımlanan Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında il genelinde uygulanacak tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu kapsamda, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olması, karayollarında buzlanma ve kar yağışına karşı yürütülecek tuzlama ve temizlik çalışmaları, trafik denetimlerinin artırılması ve sürücülerin kış şartlarına uygun donanımla yola çıkmaları konusunda bilinçlendirilmesi değerlendirildi.

Ayrıca olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek trafik aksamalarının önüne geçilmesi, yolların ulaşıma açık tutulması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun kesintisiz sağlanmasına yönelik planlamalar yapıldı.

Cevheroğlu: "Her zaman hazırlıklı olmalıyız"

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muğla'nın geniş coğrafyasında kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm kurumların hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Cevheroğlu, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların kış şartlarından en az düzeyde etkilenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantı, kış mevsimi boyunca uygulanacak trafik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı