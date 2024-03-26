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Muğla'da Kaymakam, Fen Lisesi Öğrencileriyle İftar Yemeğinde Buluştu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak pansiyonda kalan Fen Lisesi öğrencileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Fen Lisesi okul yönetici ve öğretmenleriyle birlikte pansiyonda kalan öğrencilerin iftar yemeğine katıldı. Kaymakam Maslak iftar yemeğinde öğrencilerle sohbet etti. Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut'tan pansiyon hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Kaymakam Mustafa Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın ziyaretinden ve kendileri ile sohbet etmelerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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