Muğla'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Çorba İkramı

Güncelleme:
Valide Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Menteşe Temsilciliği, her sabah ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çorba ikram ederek dayanışma ve hayır kültürünü yaşatmayı hedefliyor.

Valide Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Menteşe Temsilciliği, haftanın beş günü sabah 08.00-10.00 arasında ücretsiz çorba ikram ederek ihtiyaç sahiplerine ve bölge halkına destek oluyor. Dernek Başkanı Mehmet Emin Orman, "Amacımız Muğla'da hayır kültürünü yaşatmak ve insanları kaynaştırmak" dedi.

Valide Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Menteşe Temsilciliği, kentte dayanışma ve yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Temsilcilik, Cuma ve pazar günleri hariç her sabah 08.00-10.00 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yaparak vatandaşlara sıcak bir başlangıç sunuyor.

Dernek Başkanı Mehmet Emin Orman, ikramların hem ihtiyaç sahiplerine hem de dileyen tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Haftanın iki günü hariç çorbamız var. Cuma günleri Pazar Camii'nde zerde dağıtıyoruz, Pazar günleri ise kapalı oluyoruz. Arzu eden burada yiyebiliyor, arzu eden yanında götürüyor. Bazı ihtiyaç sahibi kişilere de eve gönderiyoruz. İlgi ve alaka yavaş yavaş artıyor. Elimizden geldiği kadarıyla hizmet ediyor, Muğla'mızı gerçek manada tanıtma gayreti içindeyiz"

Bodrum'dan Menteşe'ye geldiklerini, geçmişte 10 yıl boyunca burada yaşadıklarını ve kitapçı dükkanı işlettiklerini söyleyen Orman, Bodrum derneğindeki uygulamalarının da devam ettiğini ifade etti:

"Bodrum derneğimizde sabah namazından sonra çorbamız, ikindi namazından sonra yemeğimiz var. Ramazanda 30 gün boyunca halka açık iftar veriyoruz. Bu yıl da nasip olursa yapacağız. Menteşe'de henüz aynı potansiyele sahip değiliz ama hedefimiz bu hizmeti büyütmek"

Orman, geçmişte mahalle camilerinde vatandaşların suçtan uzak durması ve dayanışmanın artması için ikram odalarının bulunduğunu, sadaka taşlarının insanları birbirine yaklaştıran önemli değerler olduğunu hatırlatarak, "Biz de bu kültürü yaşatmak için böyle bir adım attık. İhtiyacı olan ya da olmayan herkese kapımız açık. İnşallah daha da güzelleşerek devam edecek. Başka camilerde, başka yerlerde de yapılmasını temenni ediyoruz. Birbirimize muhalif olmak yerine kaynaşacağız, hayra vesile olur inşallah" - MUĞLA

