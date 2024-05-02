Muğla'da hafızlık töreninde Kur'an-ı Kerim tasarımlı pasta kesildi

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da Fethiye İlçe Müftülüğü tarafından Hz. Fatıma Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan ve eğitimine devam eden öğrenciler için düzenlenen taç takma töreninde Kur'an-ı Kerim tasarımlı pasta kesildi.

Fethiye'de Hz. Fatıma Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan ve hafızlığa devam eden öğrenciler için taç takma töreni düzenlendi. Törene öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan ve Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay da katıldı.

Toplantıda İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve beraberindekiler Kur'an-ı Kerim tasarımlı pasta kesti. Söz konusu etkinliğe ait haber ve görseller Fethiye Müftülüğü'nün resmi sosyal medya hesabından da yayımlandı.

2015'TE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Öte yandan Tokat Zile Müftülüğü tarafından 2013 yılında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde yine Kur'an-ı Kerim şeklinde pasta kesilmesinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim şeklindeki pastanın kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Paylaşıma gelen tepkilerin ardından ilçe müftülüğü sosyal medya hesabından yayımlanan haberi kaldırıldı.