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Muğla'da gönüllü gençlere verilen fotoğrafçılık eğitimleri aralıksız sürüyor

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Muğla'da gönüllü gençlere verilen fotoğrafçılık eğitimleri aralıksız sürüyor
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Muğla'da gönüllü gençlere fotoğrafçılık eğitimleri aralıksız devam ediyor. Eğitimlerde gençler fotoğrafçılığın temel unsurlarını öğrenip günlük yaşamı kendi bakış açılarıyla karelere yansıtıyor; sanatsal bakış açılarının gelişmesi ve gözlem yeteneklerinin artması hedefleniyor.

Muğla'da gönüllü gençlere yönelik düzenlenen fotoğrafçılık eğitimleri aralıksız devam ediyor. Eğitimlerde gençler, fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenirken farklı bakış açıları kazanarak anı yakalamanın heyecanını yaşıyor.

Gönüllü gençlerin katılımıyla sürdürülen eğitimlerde, fotoğrafçılığın temel unsurları ele alınıyor. Gençler, fotoğraf çekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenirken çevrelerinde yaşanan olayları ve günlük yaşamdan kesitleri kendi bakış açılarıyla fotoğraf karelerine yansıtma fırsatı buluyor.

Eğitimler sayesinde gençlerin sanatsal bakış açılarının geliştirilmesi, gözlem yeteneklerinin artırılması ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri hedefleniyor. Gençler, öğrendikleri teknikleri uygulayarak farklı hikayeleri fotoğraf kareleriyle anlatmanın deneyimini kazanıyor.

Fotoğrafçılık eğitimlerinin, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarak sanata olan ilgilerini artırması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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