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Muğla'da gönüllü gençlere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde trafik kuralları, güvenli ulaşım ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınırken, gençlerin trafik bilincinin artırılması hedeflendi.

Gençlerin trafik konusunda bilinçlenmesi ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanması amacıyla gerçekleştirilen eğitim programında, trafik kurallarına uymanın önemi anlatıldı. Eğitim kapsamında gönüllü gençlere trafikte karşılaşılabilecek durumlar, güvenli ulaşımın temel kuralları ve yol kullanıcılarının dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gençlerin ilgi gösterdiği eğitimde, trafik güvenliğinin yalnızca sürücülerin değil, yayalar ve tüm yol kullanıcılarının ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen eğitimle gençlerde trafik bilincinin geliştirilmesi, güvenli davranış alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplum genelinde trafik güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı