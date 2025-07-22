Muğla'da Geleneksel Aşure Hayrı Etkinliği

Muğla'da Geleneksel Aşure Hayrı Etkinliği
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure hayrı, birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Katılımcılar, aşure paylaşarak Muharrem Ayı'nın ruhunu yaşadı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel aşure hayrı, birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir etkinliğe dönüştü.

Etkinliğe kurum temsilcileri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Katılımcılar, aynı sofrada aşure paylaşmanın mutluluğunu ve manevi huzurunu yaşarken, Muharrem Ayı'nın toplumsal dayanışmayı artıran ruhu bir kez daha hissedildi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, aşurenin yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda kültürel ve dini değerlerimizi yaşatan, paylaşmanın ve birlikte olmanın sembolü olduğu vurgulandı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören hayır etkinliğinde, kazanlarda kaynatılan aşureler dualar eşliğinde ikram edildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne katılımcılar tarafından teşekkür edilirken, paylaşmanın bereketiyle yoğrulan bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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