Vali Akbıyık Dünya Malatyalılar günü kutlamalarına katıldı

Muğla'nın Malatya doğumlu valisi Dr. İdris Akbıyık, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile birlikte, Dünya Malatyalılar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Muğla'da yaşayan Malatyalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatyalılar Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Akbıyık, "Malatya sadece bir şehir değil; kültürü, misafirperverliği ve yetiştirdiği değerlerle Anadolu'nun kadim bir özetidir" dedi.

Bugün Muğla'da bu güzel birlikteliğe tanıklık ettiklerini belirten Vali Akbıyık, mesafeler uzak olsa da gönüllerin bir olduğunu vurgulayarak, "İlimizde yaşayan Malatyalı hemşerilerimizin Muğla'mızın sosyal ve ekonomik hayatına kattığı değer bizler için son derece kıymetlidir. Bu vesileyle ilimizde, ülkemizde ve gönül coğrafyamızda yüreği Malatya için atan tüm 'Dört Dörtlük' insanların Dünya Malatyalılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - MUĞLA

