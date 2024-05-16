Muğla'da din görevlilerine çocuk istismarı semineri verildi

Muğla'da din görevlilerine Sağlık İl Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi tarafından çocuk istismarı konusunda seminer verildi.

Muğla İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde Sağlık İl Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı ve Adli Görüşmeci Çağrı Özgül'ün eğitimci olarak katıldığı seminerde, çocuk istismarı konusu ele alındı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, açılış konuşmasında, toplumsal şiddet ve cinsiyet saldırılarının son yıllarda arttığını belirterek, çocuk istismarının da bu kapsamda önemli bir konu olduğunu vurguladı. Çapçı, Çocuk İzleme Merkezi'nden (ÇİM) Çağrı Özgül'e katılımı için teşekkür ederek, din görevlilerinin istismar tespiti ve müdahale konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personelinin toplumu bu tür yanlışlardan korumak için tebliğ ve irşad görevleri olduğunu ifade etti.

Çağrı Özgül, seminerde çocuk istismarı hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) işleyişi hakkında bilgi veren Özgül, merkezin adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve yardımcı sağlık personellerinden oluştuğunu belirtti. Özgül, cinsel istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi işlemlerinin tek merkezde gerçekleştirilmesinin, mağdurların psikolojik olarak daha az zarar görmesini sağladığını söyledi.

Merkezin Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliği içinde çalıştığını aktaran Özgül, çocuk istismarı konusunu fiziksel, duygusal, cinsel ve psikolojik başlıklar altında ele aldıklarını belirtti.

Özgül, çocukların sosyal medyada korunması gerektiğini vurgulayarak, ebeveyn kontrolü olmayan çocukların cinsel istismara açık hale geldiğini dile getirdi. Cinsel istismar durumunda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi veren Özgül, vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Seminere, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ve çok sayıda din görevlisi katıldı. - MUĞLA