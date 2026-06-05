Muğla'da Ceza İnfaz Personeli günü kutlandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ceza infaz kurumu personelinin üstlendiği kritik role ve gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekti. Başsavcı Dönmez, konuşmasında "Bugün büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yapan ceza infaz kurumu personelimizin bu anlamlı gününü birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ceza infaz personelimiz, devletimizin adalet anlayışını insan onuruna yakışır bir şekilde temsil eden, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan çok kıymetli bir camiadır" ifadelerini kullandı.

Personelin sadece asayişi sağlamadığını, aynı zamanda birer rehber görevi üstlendiğini vurgulayan Dönmez; "Personelimiz sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, disiplinin, düzenin, sabrın ve insan odaklı yaklaşımın en önemli temsilcileri olmuşlardır. Zor şartlar altında büyük bir dikkat ve sorumlulukla görev yapan personelimiz, toplumsal huzurun korunmasına, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Görevlerini yerine getirirken gösterdikleri sabır, özveri ve meslek ahlakı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Başsavcı Oğuzhan Dönmez, tüm çalışanlara teşekkür ederek konuşmasını "Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm ceza infaz personelimize emekleri, fedakarlıkları ve devletimize sundukları değerli hizmetler için teşekkür ediyor; aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'müz kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı