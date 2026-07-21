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Aksaray'da Köpeği Satırla Öldüren Kişi Tutuklandı

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Aksaray'ın Yenipınar köyünde bir çoban köpeğini satırla öldüren M.Y., jandarma tarafından gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(AKSARAY) - Haber: Kemal Onur ATALAY

Aksaray'ın Yenipınar köyünde çoban köpeğini satırla öldüren kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan M.Y, bir çoban köpeğini satırla öldürdü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma tarafından sabaha karşı gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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