Muğla'da Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

Bu yıl "Çevrene İyi Bak" teması ve "Plastik Kirliliği ile Mücadele" odağında gerçekleşen etkinlikte, Atatürk büstüne çelenk sunularak çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende, İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeli hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törende, çevre sorunlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı. - MUĞLA