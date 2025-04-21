Muğla'da Çanakkale 1915 Gezici Müzesi Açıldı

Muğla'da Çanakkale 1915 gezici müzesi ziyarete açıldı

MUĞLA - Muğla'da, Çanakkale Savaşı'ndan günümüze kalan tarihi savaş hatıralarının ve emanetlerin sergilendiği "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Yerleşik Müzesi" ziyarete açıldı. Sergi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde 10 gün boyunca vatandaşlarla buluşacak.

Müze Koordinatörü Cengiz Büyükaslan yaptığı açıklamada, gezici müzenin 15 yıldır Türkiye'nin dört bir yanını dolaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Müzemiz 15 seneden bu yana Türkiye'yi dolaşıyor. Buradaki amacımız, Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilerimize özellikle Çanakkale ruhunu anlatmak. Bu, çok önemli bir kültürel ve sosyal program. Bugüne kadar 10 milyona yakın öğrenci müzeyi ziyaret etti. Doğusundan batısına, yaklaşık 50 il ve büyük ilçelerde sergilendi. 15 yıldır bu programı sürdürüyoruz"

Büyükaslan, müzenin Muğla'da 10 gün süreyle açık olacağını belirterek, "Bugünden itibaren 10 gün müddetle Çanakkale Müzesi, Muğla'da Gençlik Spor Merkezi'nde olacak. Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında müzeyi ziyaret edecek. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen bu çalışmayla, Muğla'daki tüm okullardan özel okullar da dahil olmak üzere öğrencilerimizi programlı bir şekilde burada ağırlayacağız" dedi.

Müzede sergilenen eserler arasında savaş dönemine ait askeri malzemeler, kişisel eşyalar, mektuplar ve belgeler yer alıyor. Sergi, öğrencilere ve halka Çanakkale Savaşı'nın tarihi atmosferini yaşatmayı, o dönemde verilen büyük mücadelenin ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Müze, hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatler arasında ziyarete açık olacak.