Muğla'da 3 Çocuk Annesi Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde, işe giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki Özlem Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan henüz yakalanamadı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Milas'ta işe gitmek üzere evinden çıkan üç çocuk annesi Özlem Arslan (39), kimliği belirsiz bir süphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bodrum'da bir markette çalıştığı öğrenilen Arslan, saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıktığı anda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynuna ve karnına aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
