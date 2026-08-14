Muğla'da Aile Eğitim Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, düzenlenen geniş katılımlı değerlendirme toplantısıyla masaya yatırıldı.

İl Müdür Yardımcısı Çetin Korkmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Müdürlüğüne bağlı formatörler, eğitimciler ve Eğitim Danışmanlık Birimi personeli katıldı. Toplantı kapsamında 2026 yılı Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim faaliyetleri ile bu süreçte elde edilen eğitim verileri detaylı şekilde ele alındı. Ana değerlendirme toplantısının ardından, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile bir koordinasyon ve değerlendirme toplantısı daha gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmelerde; Aile Eğitim Programı kapsamında yürütülen saha çalışmalarının planlanması, Kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi, Uygulama süreçlerinin sahada etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı