Muğla'da Afet Gönüllüleri İçin Uygulamalı Eğitim Düzenlendi

Afetlere hazırlıklı toplum hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) Muğla Datça Ekibi, iki gün süren uygulamalı eğitim programında 30 gönüllüyü sahaya hazırladı.

Datça'da gerçekleştirilen eğitim programı boyunca gönüllüler, afet anında sahada görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatıldı. Eğitim kapsamında harita okuma, yön bulma, GPS ve pusula kullanımı, ayrıca kazazede taşıma, sedye ile tahliye ve ipli kurtarma teknikleri gibi kritik konular uygulamalı olarak öğretildi.

Gönüllülerin afet ortamlarında koordineli çalışmasını sağlamak adına senaryolu tatbikatlar ve takım çalışmasını güçlendiren oyunlara da yer verildi. Eğitimin amacı; hem fiziksel hazırlığı artırmak hem de stresli durumlarda doğru karar alabilecek ekip ruhunu geliştirmekti.

Muğla MAG AME yetkilileri bu tür eğitimlerin periyodik olarak süreceğini belirterek, "Her geçen gün daha bilinçli, daha donanımlı bir gönüllü ordusu kuruyoruz" mesajını verdi. - MUĞLA