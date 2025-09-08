Muğla'da Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Eylül ayı Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlık etti.

Komisyon üyesi kurum temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, gündem doğrultusunda önemli konular ele alındı. Toplantıda, Muğla genelinde acil çağrı hizmetlerine ilişkin istatistiksel veriler, kalite ve standardizasyon çalışmaları, özellikle de trafik kazalarına yönelik ihbar süreçleri ve bu süreçte alınacak tedbirler ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşlara daha etkin, hızlı ve koordineli hizmet sunabilmesi için kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, işleyişte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve acil durumlara karşı önleyici tedbirlerin artırılması yönünde kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca, Muğla'da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yürütülen acil çağrı hizmetlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. - MUĞLA