Haberler

Muğla'da Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi ve alınacak önlemler belirlendi.

Muğla'da Eylül ayı Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlık etti.

Komisyon üyesi kurum temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, gündem doğrultusunda önemli konular ele alındı. Toplantıda, Muğla genelinde acil çağrı hizmetlerine ilişkin istatistiksel veriler, kalite ve standardizasyon çalışmaları, özellikle de trafik kazalarına yönelik ihbar süreçleri ve bu süreçte alınacak tedbirler ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşlara daha etkin, hızlı ve koordineli hizmet sunabilmesi için kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, işleyişte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve acil durumlara karşı önleyici tedbirlerin artırılması yönünde kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca, Muğla'da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yürütülen acil çağrı hizmetlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gruptan ayrılan Gürsel Tekin'in sağ kolu, öfkeli kalabalıktan dayak yedi

Gürsel Tekin'in sağ kolunu dövdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekiller Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu

Her şey Gürsel Tekin'i o koltuğa oturtmamak için! Barikat kuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.