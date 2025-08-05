Muğla'da 'Açık Kapı' Projesi ile Vatandaşların Sorunlarına Hızlı Çözüm

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek, talep ve isteklerini sonuçlandırmak amacıyla uygulamaya konulan 'Açık Kapı' projesi, Muğla Valiliğinde vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Vali Yardımcısı İsmail Soykan, 'Açık Kapı' birimini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muğla'da vatandaşların kamu kurumlarına olan taleplerini ve isteklerini, 2018 yılında Muğla Valiliği bünyesinde kurulan Açık Kapı birimi ile çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırdıklarını belirten Vali Akbıyık, "Valilik binasının girişinde oluşturulan Açık Kapı birimimize bugüne kadar 52 bin başvuru yapıldı" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 'Milletin Kapısı' anlayışı içerisinde vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevi üstlenen Açık Kapı ile vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmetin sunulmasının gayreti, çabası içerisinde olduklarını belirtti. Vali Akbıyık, "Vatandaşlarımızla bire bir, güler yüzle, sıcak ve samimi bir iletişim kurma; vatandaşlarımızın sorunlarının dinlenerek çözüm üretilmesine yönelik yol gösterme; bürokrasinin azaltılması; vatandaş başvurularının elektronik ortamda alınarak en kısa sürede sonuçlandırılması hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Vali İdris Akbıyık, başvuruların yüz yüze yapılabileceği gibi, elektronik ortam aracılığıyla acikkapi.gov.tr adresinden de iletilebileceğini belirtti. - MUĞLA