Muğla'da 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde kan bağışı kampanyası

MUĞLA - Muğla'da 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla, Muğla Valiliği himayelerinde Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda kan bağışı kabul edilirken, vatandaşlara afet bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Vali Akbıyık, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Muğla'mızda Kızılay kan bağışı kabul ediyor. Araçları ile sabahtan itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalara başladılar. Biz de onlara destek olmak amacıyla buradayız. Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabilir. Her gün hastanelerimizde bir yakınımızın kaza veya hastalık nedeniyle kana ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Valilik olarak Kızılay'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm Muğlalıları, memurlarımızı, askerlerimizi ve polislerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. 'Kan Ver, Hayat Kurtar' diyoruz" ifadelerine yer verdi.