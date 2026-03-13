Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı Kapsamında Tören Düzenlendi

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabip Odası üyeleri, Menteşe ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından Sağlık Emekçileri Anıtında basın açıklaması yapıldı. Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, "Neredeyse her gün sağlıkta bir şiddet haberi alıyoruz. Sağlık hizmetine ulaşamamanın faturası hekim ve sağlık çalışanlarına çıkarılmakta hekimler değersizleştirilmekte ve hedef haline getirilmektedir. Böyle bir sağlık sistemi uzun süre yaşamaz" dedi.

Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, yaptığı açıklamada 14 Mart'ın, 1827'de başlayan ilk bilimsel tıp eğitiminin yıl dönümü olduğunu ve 1919'da İstanbul'un işgali sırasında tıbbiye öğrencilerinin başlattığı direnişin simgesi olarak da anıldığını belirtti. Erdolu, şöyle konuştu:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birinci basamak aile hekimlikleri özelleştirilmiş, koruyucu sağlık hizmeti unutturulmuş, aile hekimleri ve çalışanları yasa ve yönetmeliklerle baskı ve mobbing ile tehdit altında göreve zorlanır hale getirilmiştir. İkinci basamak sağlık hizmeti verilen devlet hastaneleri neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Hastanelerin tümü eğitim hastanesine dönüştürülmüş, buralardan da hizmete ulaşmak imkansız hale gelmiştir. Haftalar sonraya verilen muayene randevuları, aylar sonraya verilen tetkik günleri, aylarca beklenen ameliyat sırası... Bunları düzeltebilmek adına da hekimin tetkiklere sarılmasına neden olacak şekilde ve ne yazık ki hekime beş dakikada hastalara yardımcı olmanın dayatıldığı bir sistemle karşı karşıyayız. Hekimler üzerinde yoğun baskı ve mobing ile karşı karşıya kaldığımızı söylemek mümkün."

"Böyle bir sağlık sistemi uzun süre yaşamaz"

Ayrıca serbest hekimlik üzerine de önemli bir baskı uygulanmaktadır. Özel hastane hekimleriyle muayenehane hekimlerinin özerkliği büyük ölçüde ortadan kaldırılmakta hekimlerin bağımsız kendi mesleklerini uygulamasının önüne birtakım yasalar ve yönetmelikler konmaktadır. Bir turizm merkezi olan Muğla'da sağlık turizmi adı altında tıp fakültesinden din, dil, cins, ırk, milliyet farkı olmaksızın tüm insanları muayene etme ve tedavi etme hakkına sahip olan hekimlere, turist muayenesi için bir sertifika alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu da sağlıkta dönüşüm programının ticarileştirilmesinin bir tarafıdır. Neredeyse her gün sağlıkta bir şiddet haberi alıyoruz. Sağlık hizmetine ulaşamamanın faturası hekim ve sağlık çalışanlarına çıkarılmakta hekimler değersizleştirilmekte ve hedef haline getirilmektedir. Böyle bir sağlık sistemi uzun süre yaşamaz. Biz bu sağlık sisteminin defalardır iflas ettiğini, çöktüğünü ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA