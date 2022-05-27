Muğla Büyükşehir'in 'Gönüllü İtfaiyecileri' Hazır - Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik teşkilatına katılmak için başvuran adaylara 40 saatlik 'A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci' temel eğitimi verildi. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, 'A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci' olmaya hak kazandı.

Muğla'da ev, iş yeri, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını gibi itfai olaylara kısa sürede müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Gönüllü İtfaiyecilik' uygulamasında eğitimler tamamlandı.

40 SAATLİK 'A SINIFI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ' TEMEL EĞİTİMİ VERİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Gönüllü İtfaiyecilik teşkilatına katılmak için başvuran adaylara 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Menteşe ilçesinde 40 saatlik 'A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci' temel eğitimi verildi. Eğitim sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar 'A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci' olmaya hak kazandı. Ayrıca adaylara temel yangın bilgisinin yanı sıra, su baskınlarına müdahale, yüksekte çalışma, iple erişim ve arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale ve ilk yardım eğitimleri de verildi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK EĞİTİMLERİNE PLANLAMA DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada gönüllü itfaiyecilik yönergesinin hayata geçmesiyle çalışmalarını hızlandırdıklarını, başvuruda bulunan gönüllülerin teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldukları açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama, şöyle:

"Büyükşehir Belediyesi İtfai Teşkilatı olarak kentimizi doğal afetlere hazırlamak amacıyla gönüllü itfaiye teşkilatı kurduk. Bu kapsamda il genelinde yaşanabilecek itfai olaylar ve doğal afetlerde teorik ve uygulamalı olarak eğitim alan gönüllü vatandaşlarımızı tek çatı altında topladık. Sınav ve eğitimlerden başarıyla geçen ve 'Gönüllü İtfaiye Teşkilatına' katılmaya hak kazanan vatandaşlarımıza katıldıkları çalışmalarda kullanılmak üzere özel giysiler ve malzemeleri ile kimlik kartlarının yanı sıra eğitim, tatbikat, kurtarma ve yangınlara katıldıkları sürece yeme, içme ve barınma giderleri Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimize yapılan planlama doğrultusunda devam edeceğiz."