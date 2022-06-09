Muğla Büyükşehir'den Göcek'te Deniz Dibi Temizliği - Haberler

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Muğla Büyükşehir'den Göcek'te Deniz Dibi Temizliği

ANKA - Yerel
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinleri çerçevesinde Göcek koylarında deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar deniz dibinden mangal, bebek arabası, battaniyenin de bulunduğu yaklaşık 300 kilo ağırlığında atık çıkarttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinleri çerçevesinde Göcek koylarında deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar deniz dibinden mangal, bebek arabası, battaniyenin de bulunduğu yaklaşık 300 kilo ağırlığında atık çıkarttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Türkiye'nin ve Avrupa'nın yat turizmi açısından en önemli merkezlerinden biri olan Fethiye'nin Göcek Mahallesinde Osmanağa ve Ayten Koyu'nda deniz dibi temizliği çalışması yaptı. Çalışmaya, Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.

MANGAL VE BEBEK ARABASI ÇIKTI

Çalışma kapsamında denizden mangal, bebek arabasının yanı sıra çok sayıda cam şişe, pet şişe, teneke kutu, pil, plastik kasalar, zincir, halat, elektronik malzemeler, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye, cep telefonu gibi yaklaşık 300 kilo atık çıkarıldı.

ATIKLAR GÖCEK MEYDANINDA SERGİLENDİ

Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılan atıklar farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanı'nda sergilendi. Yerli ve yabancı turistler deniz dibinden çıkan atıkları gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ANKA / Yerel

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