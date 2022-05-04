Muğla Büyükşehir, Ağa Bahçesi Konağındaki Çalışmaların Yüzde 75'ini Tamamladı

MUĞLA (ANKA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve 19. Yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi "cehennemliklerin" gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Ağa Bahçesi Konağı'nın restorasyon çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağı'nın restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve mülkiyeti 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yapının restorasyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75'e ulaştı.

Geçtiğimiz aylarda hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi "cehennemliklerin" gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Ağa Bahçesi Konağı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

KONAKTA CEHENNEMLİK KANALLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ekipler konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda çalışmalarına devam ettiği sırada hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ve cehennemlik adı verilen kanalları da gün yüzüne çıkarmıştı.