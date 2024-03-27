Muğla BİLSEM Öğrencileri Ağaçlara Kitap Astı

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) tarafından üçüncüsü düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği bu yıl, Muğla Valiliği himayelerinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi çerçevesinde Muğla Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Muğla BİLSEM öğrencilerinden 70 kişilik bir yazar kadrosu tarafından kaleme alınan, Türkçe Öğretmeni Burcu Hızır editörlüğünde yayımlanan 7 kitaptan 3'ü Muğla halkına ve öğrencilere hediye edilmek üzere ağaçlara asıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından açılışı gerçekleştirilen etkinlik Muğla Valiliği bahçesinde gün boyu devam edecek. - MUĞLA