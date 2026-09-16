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Müftü Topal:" Din görevlilerimizdeki gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor"

Müftü Topal:' Din görevlilerimizdeki gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor'
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Mersin’in Erdemli ilçesinde din görevlileri ile biraya gelen İl Müftüsü Mustafa Topal, " Din görevlilerimizdeki samimiyetin, gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde din görevlileri ile biraya gelen İl Müftüsü Mustafa Topal, " Din görevlilerimizdeki samimiyetin, gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Erdemli İlçesinde çeşitli temaslarda bulunan İl Müftüsü Mustafa Topal, Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile birlikte Koyuncu Camii toplantı salonunda gerçekleştirilen din görevlileri Eylül ayı personel toplantısına katıldı. Daha sonra Erdemli Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun yapılacağı alanı inceleyip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Topal, 4-6 yaş kurslarında minik öğrencilerle de bir araya geldi.

Erdemli'de daha önce 5 yıl görev yaptığını hatırlatan İl Müftüsü Mustafa Topal," Erdemli'de sizlerle bir araya gelmekten dolayı memnunum. Erdemli'deki din görevlilerimizdeki samimiyetin, gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu samimiyetin, gayretin Erdemli'de yapılan dini ve hayır hizmetlerinde eksilmeden artarak devam etmesini sağlıyor. Bu gayretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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