Kocaeli İl Müftüsü Sönmezoğlu: 'En büyük cihat aileyi korumaktır'

Körfez'de düzenlenen Vefa Geceleri programına katılan Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, aile kurumunun korunmasının günümüzün en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Şu anda en büyük cihat aileyi kurtarmaktır" dedi.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nde düzenlenen Vefa Geceleri programı, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Kemal Sadi Şirin Camii İmamı Aziz Barış, Cami Derneği Başkanı Yasin Eskin ve dernek yönetiminin yanı sıra Kur'an kursu öğrencileri, aileleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Programda aile yapısının korunması, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi gibi konularda önemli mesajlar verildi. Dini sohbetlerin yanı sıra çeşitli gösteri ve etkinlikler de programda yer aldı.

"Ailelerimizi ve çocuklarımızı koruyalım"

Programda konuşan Kemal Sadi Şirin Camii İmamı Aziz Barış, ailelere ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Aile kurumunun korunmasının önemine dikkat çeken Barış, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Ailemizi koruyalım, çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ortam kötü, zaman kötü. Biz iyilerden olalım. Devletine, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirelim. Dinimize ve İslam'a hayırlı evlatlar yetiştirelim" dedi.

"En büyük cihat aileyi kurtarmaktır"

Vefa Gecesi'nde konuşan Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise aile yapısının korunmasına dikkat çekerek, "Şu anda en büyük cihat aileyi kurtarmaktır. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki her şey çok kötüye gidiyor. İnsanlar ve aileler parçalanıyor. Boşanmalar çok arttı. Kadınlara da sesleniyorum; evlenen kızlarımız küçük ve önemsiz meseleler yüzünden hemen boşanmasın, yuvalarını bozmasın. Boşanma kötü bir şeydir. Annelerimize de çok büyük görev düşüyor. Kızlarına destek olsunlar, yuvalarını korumaları için yardımcı olsunlar. Aile yuvası oyuncak değildir. Anne-babalar çocuklarına, eşlerine ve ailelerine sahip çıkmalıdır. Eşler birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ailemizi yeniden güçlü, sağlam ve huzurlu yuvalar haline getireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı