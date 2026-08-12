Haberler

İl Müftüsü İmamoğlu: Kur'an Eğitimi Ahlaki Gelişimde Önemli Rol Oynuyor

İl Müftüsü İmamoğlu: Kur'an Eğitimi Ahlaki Gelişimde Önemli Rol Oynuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Akgün ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ardından Selçuklu Camii'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, görevli hocalarıyla birlikte Müftü İmamoğlu'nu ziyaret ederek hediye takdim etti. İmamoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek Kur'an eğitiminin çocukların ve gençlerin ahlaki gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kur'an eğitiminin çocukların ve gençlerin ahlaki gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Yusuf Akgün ve beraberindeki heyet, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, Akgün ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan Selçuklu Camii'nde eğitim gören yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri de görevli hocaları nezaretinde Müftü İmamoğlu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, İmamoğlu'na hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü İmamoğlu, ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Bir ilimizde denize girmek yasaklandı
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü