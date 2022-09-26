Müftü Dr. Şık Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Dr. Şık, Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Tuşba ilçe Müftülüğüne bağlı İkra İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ve nasihatlerde bulundu. Kur'an Kursu öğreticilerinden kurs müderrisi, Asım Gülaçar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Müftü Dr. Şık, kursun eğitim metodu, öğrencilerin durumu ve Kur'an kurs eksiklikleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Öğrencilerle hasbihal eden Müftü Dr. Şık, Yatsı Namazını cemaatle kıldıktan sonra öğrencilerle vedalaşarak ziyaretini tamamladı. - VAN