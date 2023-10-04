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Müftü adayları su arıtma tesisini gezdi

Yerel Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim gören müftü adayları, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) bünyesindeki içme suyu arıtma tesislerini gezdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim gören müftü adayları, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) bünyesindeki içme suyu arıtma tesislerini gezdi. Burada ESKİ yetkilileri, müftü adaylarına Palandöken Barajı'ndan gelen suyun arıtma tesislerinde hangi aşamalardan geçtiğini anlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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