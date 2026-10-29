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Mudurnu'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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Mudurnu'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı Haber Videosunu İzle
Mudurnu'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programa ilçe protokolü, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mudurnu'da düzenlenen törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Kutlama programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde coşku ve gurur içerisinde kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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