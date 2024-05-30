Mudurnu'da açılan iğne oyası kursunda 90 yıllık gelin tacı satışa sunuldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Hacımusalar köyünde açılan takı tasarım ve iğne oyası kursu sona erdi. Kursiyer kadınların el emeği ürünlerini sergilediği programda 90 yıllık iğne oyası gelin tacı damga vurdu. Kadınların sandıktan çıkararak yenilediği taç, 30 bin TL'den satışa sunuldu.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Musalar köyünde açtığı takı tasarım ve iğne oyası kursunda kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş geleneği öğrenme ve yaşatma imkanı buldu. Kursun sona ermesiyle kadınların el emeği ürünleri ise yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Programa Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı.

Kursta kadınların restore ettiği 90 yıllık iğne oyası gelin tacı da programda sergilendi. 30 bin TL'den satışa sunulan 90 yıllık taç ilgi gördü. Diğer iğne oyası taçlar da 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuldu.

Programda Kaymakam Kalaycıoğlu, 90 yıllık gelin tacını ve diğer ürünleri inceleyerek, kurs öğreticisi Tuğba Kahvecioğlu'ndan bilgi aldı.

Muhtar Kamil Murat Özkan, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün köyümüzde açtığı iğne oyası ve takı tasarım kursuna kadınlarımız yoğun ilgi gösterdi. 6 aylık sürede el becerilerini geliştirdiler" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü ise kursun verimli geçtiğini söyleyerek, kadınların memnun kaldığını ifade etti. - BOLU