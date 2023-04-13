Müdür Erarslan: 'Polislerimiz oldukça meşakkatli ve sorumluluğu yüksek bir görevi yerine getirmektedir'

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Polis Haftası nedeniyle Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'ya kutlama ziyaretinde bulundu.

Milletin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan polislerin oldukça meşakkatli ve sorumluluğu yüksek bir görevi yerine getirdiklerini belirten Dr. Erarslan," Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, halihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Müdür Eraslan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA