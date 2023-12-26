Müdür Başyiğit, Gastronomi Festivali Şampiyonlarını kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde başarı gösteren liselerin öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerini makamında ağırladı.

Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 Altın, 2 Gümüş ve 1 bronz ödülle, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından İstanbul Tuzla Marina'da düzenlenen 20. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri ve Gastronomi Festivalinde dereceye giren öğrenciler 6 altın ve 2 gümüş madalya, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Gastro Antalya ve Gastro İstanbul'da dereceye giren öğrenciler ise 8 altın 1 gümüş 3 bronz madalyayla geri döndüler.

Yarışmalarda derece elde eden öğrenciler, öğretmenleri ve okul idarecileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve Şube Müdürü Rahime Eşen ile bir araya geldiler. Yarışmalar ve kazanılan başarılar hakkında bilgi verilmesinin ardından bir konuşma yapan Müdür Hasan Başyiğit, başarılı öğrencileri ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA